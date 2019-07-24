شكرا لقرائتكم الوصايا الخمسة لمدرب منتخب شباب كرة اليد قبل مواجهة صربيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
الهجوم الخاطف.. حرص محروس على ضرورة التأكيد على الهجوم الخاطف فى هذا اللقاء الذى لا قبل القسمة على أثنين فى ظل طموح الفريق فى مواصلة المشوار.
الإنتشار بشكل منظم.. ونصح محروس لاعبيه بضرورة الإنتشار بشكل منظم فى الملعب خاصة عند نقل الكرات .
تنظيم الدفاع فى الخط الخلفى.. كما نصح لاعبيه بضرورة تنظيم الدفاع فى الخط الخلفى خاصة فى حالة سرعة إرتداد الخصم .
التركيز فى الهجمات.. بينما حرص محروس على إعطاء لاعبيه تعليمات التركيز فى الهجمات و عدم إضاعة الفرص من أجل صناعة الفارق مبكرا .
عدم التفكير فى إنجاز الدور الأول.. طالب محروس لاعبيه بضروة غلق التفكير فى إنجاز الدور الأول بعد تحقيق العلامة الكاملة فى الدور الأول بالفوز على منتخبات كلا من ، استراليا و نيجيريا والسويد و كوريا الجنوبية و فرنسا من أجل التركيز فى تحقيق هدف التأهل إلى دور الثمانية.
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