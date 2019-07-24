شكرا لقرائتكم منتخب التايكوندو للناشئين والناشئات يغادر إلى الأردن... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعد منتخب التايكوندو للناشئين و الناشئات للمشاركة فى منافسات بطولة الحسن التى تقام بالأردن فى الفترة من 26 وحتى 29 يوليو الجارى . Advertisements وغادرت البعثة إلى الأردن أمس استعدادا للمشاركة فى البطولة ، وضمت القائمة 20 لاعب و لاعبة ، وهم زينب محمد ، فريده أحمد ، وجني وليد ، جني أحمد ، حور محمد ، أسماء مشالي ، جني طارق ، ليلي شريف ، هنا محمد ، حنين احمد ، و على مستوى الاولاد محمد اسامه ، أحمد خالد ، عبد الرحمن احمد ، احمد علي ، خالد المهدي ، كريم وائل ، يوسف هيثم ، محمود عادل ، أحمد يحيي ، محمد حسن. وتعتبر المشاركة فى البطولة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم بأوزركستان أغسطس القادم .

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