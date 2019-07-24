شكرا لقرائتكم الإنتاج الحربى يخوض 3 مباريات ودية عقب العودة من القاهرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قرر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى بقيادة مختار مختار أداء 3مباريات ودية عقب العودة للقاهرة من معسكره المغلق بشرم الشيخ على أن تكون أيام 5 و 7 و 9 أغسطس المقبل لم يتحدد أطرافها حتى الان .

ويؤدى فريق الانتاج الحربى تدريباته بمعسكره المغلق فى شرم الشيخ على فترتين ، حيث يتدرب الفريق يومياً بعد صلاة الفجر للهروب من أشعة الشمس على أن يقام التدريب الثانى مساءاً لرفع معدلات اللياقة البدنية للاعبين استعداداً للموسم الجديد .

ومن المقرر ان يعود الإنتاج الحربى فى الثالث من أغسطس للقاهرة ونهاية معسكر شرم الشيخ، الذى انطلق فى 20 يوليو الجارى استعداداً للموسم الجديد.

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ورحل عن صفوف الإنتاج الحربى أحمد رؤوف وحمادة ناصر وعبد الرحمن فاروق وكابونجا، فيما انتهت إعارة محمد حسين عضل وإيهاب سمير.

وتعاقد الإنتاج الحربى مع إبراهيم عبد الخالق لاعب خط وسط الاسماعيلى، ومامادو أنياس مهاجم منتخب موريتانيا، والنيحيرى برايت سلاس، ومحمد عبد الرازق بازوكا.

وأنهى الإنتاج الحربى الموسم محتلا المركز الثالث عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 38 نقطة بعد أن لعب 34 مباراة فاز فى 8 وتعادل فى 14 وخسر 12 لقاء وسجل لاعبوه 36 هدفا وتلقت شباكه 44 هدفا