شكرا لقرائتكم وصول 52 طلب رسمي إلى الجبلاية لعقد عمومية اتحاد الكرة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أرسلت أندية الجمعية العمومية فى اتحاد الكرة 52 طلب رسمي لعقد جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة لتعديل اللائحة وطلب تحديد موعد فتح باب الإنتخابات.

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فيما تنص لائحة اتحاد الكرة على وصول 56 طلب رسمي من أندية الجمعية العمومية من أجل الموافقة على إقامة جمعية عمومية غير عادية.

وسيرسل عدد من الاندية طلبات جديدة إلى اتحاد الكرة اليوم الأربعاء فى ظل حصول الجبلاية على إجازة أمس الثلاثاء بسبب ذكرى ثورة 23 يوليو.