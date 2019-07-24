شكرا لقرائتكم سعد سمير لـ"تريزيجيه" : "إن شاء الله هتكسر الدنيا مع أستون فيلا"... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حرص سعد سمير مدافع النادى الأهلى على تهنئة محمود حسن تريزيجيه بالإنضمام لصفوف استون فيلا الإنجليزى.

وقال سعد سمير عبر تويتر:"مبروك يا اخويا خطوة مهمة كنت بتحلم وبتسعي ليها كل سنة ورافض دايما الاستسلام او اَي احباط حواليك انت اجتهدت وصبرت وربنا كرمه عظيم بالتوفيق في الي جاي وان شاء الله تكسر الدنيا زي معودتنا".



تويته سعد سمير

قدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة على مدار الموسمين الماضيين مع نادى قاسم باشا، حيث تم اختياره فى التشكيلة المثالية لموسم 2018 – 2019 من مسابقة الدورى من جانب الاتحاد التركى لكرة القدم.

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وشارك تريزيجيه فى 71 مباراة مع قاسم باشا بمختلف المسابقات التركية سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 18 هدفاً.

جدير بالذكر أن فريق Aston Villa ، المحترف ضمن صفوفه أيضاً أحمد المحمدى نجم منتخب مصر، صعد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى" فى نهائى دورة "البلاى أوف".

Aston Villa