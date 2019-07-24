شكرا لقرائتكم خالد جلال يحذر لاعبى الزمالك من الانشغال بلقاء الأهلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل وجه خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك، تحذيرات شددية اللهجة إلى لاعبيه من الانشغال بنتيجة مباراة الأهلى والمقاولون العرب، التى ستقام فى نفس توقيت مباراتهم أمام الإسماعيلى.

ويواجه الزمالك نظيره الإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، على استاد بترو سبورت، فيما يواجه الأهلى المقاولون العرب فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وطلب خالد جلال من لاعبيه، ضرورة التركيز فقط فى مواجهة الدراويش، والسعى لتحقيق نتيجة ايجابية كبيرة، بغض النظر عن نتيجة مباراة المارد الأحمر وذئاب الجبل، قائلاً لهم: "نعمل اللى علينا ونسيب الباقى على ربنا".

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ويتصدر الأهلى جدول الدورى برصيد 74 نقطة، وفى حالة فوزه على المقاولون وحصد الثلاث نقاط يتوج رسميًا بطلاً للدورى، فى الوقت الذى يحتل فيه حاليًا الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة، ويأمل فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى مع تعثر المارد الأحمر أمام ذئاب الجبل أو التعادل على أقل تقدير لتصبح مباراة القمة التى ستقام يوم الأحد المقبل الفيصل فى حسم لقب الدورى.