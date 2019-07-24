شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المقاولون .. مجلس القلعة الحمراء يحضر مواجهة الحسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحضر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مباراة الفريق الهامة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء أمام المقاولون العرب في الجولة 33 للدوري الممتاز ببرج العرب.

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ويحضر المجلس بالكامل مباراة الليلة من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين في مباراة المقاولون التي يحتاج فيها الأهلي للفوز من أجل حسم بطولة الدوري رسميا قبل اخر مباريات الدوري أمام الزمالك الأحد المقبل.

ويلتقى فى الثامنة من مساء االيوم فريق الأهلى مع نظيره المقاولون فى الجولة الثالثة و الثلاثون من مسابقة الدورى ، وحالة فوز الأهلى يتوج رسميا ببطولة الدورى