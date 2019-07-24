شكرا لقرائتكم الأهلي ضد المقاولون .. مجلس القلعة الحمراء يحضر مواجهة الحسم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يحضر مجلس إدارة النادي الأهلي برئاسة محمود الخطيب مباراة الفريق الهامة المقرر لها الثامنة من مساء اليوم الأربعاء أمام المقاولون العرب في الجولة 33 للدوري الممتاز ببرج العرب.
ويحضر المجلس بالكامل مباراة الليلة من أجل دعم ومؤازرة اللاعبين في مباراة المقاولون التي يحتاج فيها الأهلي للفوز من أجل حسم بطولة الدوري رسميا قبل اخر مباريات الدوري أمام الزمالك الأحد المقبل.
ويلتقى فى الثامنة من مساء االيوم فريق الأهلى مع نظيره المقاولون فى الجولة الثالثة و الثلاثون من مسابقة الدورى ، وحالة فوز الأهلى يتوج رسميا ببطولة الدورى
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي ضد المقاولون .. مجلس القلعة الحمراء يحضر مواجهة الحسم... لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.