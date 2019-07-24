موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم تابع القنوات الناقلة للقاء وقائمة الاسماعيلى لمباراة الزمالك...

نقدم لكم من خلال هذا المقال موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم الاربعاء، حيث تعتبر تلك المباراة من أهم المباريات المتبقية في الدوري المصري نسخة 2018 حيث يلتقي في نفس الجولة الأهلي والمقاولون العرب، وسنوافيكم في هذه المقالة بتفاصيل القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي المجانية المفتوحة وروابط معرفة ترددات القنوات الناقلة للقاء المرتقب، كما نوافيكم بتفاصيل قائمة الاسماعيلى لمباراة الزمالك تابعونا في هذه المقالة الحصرية والمميزة للمزيد حول ميعاد ماتش الزمالك بالدوري المصري.

بنسبة كبيرة لن تختلف تشكيلة الزمالك عن المباراة السابقة الا في مركزين عبدالله جمعة في مكان بهاء مجدي وسيتم الدفع بأحمد مدبولي محل يوسف إبراهيم “أوباما” الذي تعرض للطرد في المباراة السابقة، ويفتقد الإسماعيلي في مباراة الزمالك محمود متولي نظراً لإشاعات توقيعه للنادي الأهلي،

موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي

نقدم لكم موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي في إطار بطولة الدوري الممتاز 2018 والتي سوف تقام على ملعب برج العرب في تمام الساعة:

6:00 م بتوقيت غرينيتش

7:00 م بتوقيت تونس والجزائر والمغرب

8:00 م بتوقيت مصر والسودان

9:00 م بتوقيت المملكة العربية السعودية

10:00 م بتوقيت الأإمارات العربية المتحدة

ماتش الزمالك والاهلي| تردد قناة اون سبورت ON Sport ⚽ إعرف موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي ومباراة الاهلي والمقاولون غداً

ماتش الاهلي والزمالك| خطوات استقبال تردد قناة تايم سبورت TIME SPORTS تابع موعد مباراة الزمالك والاسماعيلي ومباراة الاهلي والمقاولون غداً

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القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي

تم تحديد القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم، حيث ستتم إذاعة مباراة الزمالك ضد الاسماعيلي من خلال شاشة قنوات أون سبورت عبر قناة أون سبورت 2 بينما سيتم إذاعة مباراة الأهلي والمقاولون العرب في نفس التوقيت من يوم الأربعاء على قناة أون سبورت 1 وسيتم إذاعة مباراة الزمالك والاسماعيلي عبر التلفزيون الأرضي عبر قناة نايل سبورت باستديو تحليلي بقيادة مدحت شلبي وكوكبة من النجوم الآخرى.

موعد مباراة الاهلي والمقاولون والقنوات المفتوحة الناقلة للقاء بالترددات المرتقب في الدوري المصري تابع قائمة الاهلي وتشكيلة الفريقين المتوقعة

ويأتي الزمالك من مباراة الزمالك والجونة في الأحد الماضي الموافق الواحد والعشرين من شهر يوليو الجاري التي أنتهت بالتعادل مابين الزمالك والجونة بنتيجة هدفين لكل فريقين أحرز أهداف الزمالك طارق حامد ومحمود عبد العزيز بينما أحرز أهداف فريق الجونة أحمد ياسر ريان ومحمود الشبراوي، بينما على الجانب الآخر يأتي الإسماعيلي من راحة دامت الكثير من الشهور منذ توقف الدوري مررواً ببطولة الأمم الأفريقية “كان مصر 2019” التي توج بها المنتخب الجزائري بعد إنتصاره في النهائي على منتخب السنغال.

قائمة الاسماعيلى لمباراة الزمالك

حراسة المرمى محمد فوزى، محمد مجدى. خط الدفاع محمد مجدى، باهر المحمدى، ريتشارد بافور، محمد هاشم، اسامة ابراهيم، أحمد أيمن، طارق طه. خط الوسط عماد حمدي، محمد الضرف، مصطفى فارس، محمد بيومي، مدحت فقوسه، عبد الرحمن مجدى، محمد الشامي. خط الهجوم شيلونجو، حازم مرسي.

نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي

نتيجة مباراة الزمالك والاسماعيلي اليوم وملخص المباراة المرتقبة “يتم الإعلان عنها بعد نهاية المباراة”

الزمالك ضد الإسماعيلي

كان الإسماعيلى قد نجح فى إنهاء ملف الناميبى بنسون شيلونجو مهاجم الفريق، وذلك بالحصول على خدماته نهائياً، عبر تفعيل بند الشراء من سموحة عقب سداد المبلغ المتفق عليه فى العقد.