سوبر كورة.. لعنة التتويج بالكونفدرالية تطارد الزمالك.. الأهلى أكبر مثال

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تضاءلت فرصة الزمالك فى التتويج بلقب الدورى المصرى، بعد التعادل الإيجابى مع نادى الجونة 2/2، فى المباراة التى جمعت الفريقين الأحد الماضى، ضمن مباريات الأسبوع الثانى والثلاثين المؤجلة بسبب إقامة بطولة أمم أفريقيا فى الفترة من 21 يونيو الماضى وحتى 19 يوليو الجارى فى مصر.

وفقد الزمالك نقطتين مهمتين فى صراعه مع الأهلى على اللقب المحلى، حيث يتصدر الأهلى جدول المسابقة برصيد 74 بفارق 5 نقاط عن الزمالك صاحب المركز الثالث قبل نهائى المسابقة، ويحتاج الأهلى الفوز فقط أمام المقاولون الأربعاء المقبل للتتويج باللقب. Advertisements ويلوح فى الأفق سيناريو سلبى وقع فيه النادى الأهلى عندما توج بكأس الكونفدرالية منذ 5 سنوات بعد الفوز الشهير على سيوى سبورت الإيفوارى بهدف عماد متعب فى الدقيقة الأخيرة، تحت قيادة الإسباني خوان كارلوس جاريدو.

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