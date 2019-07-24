الترسانة يتعاقد مع مدافع وسط النجوم

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح مسئولو الترسانة فى التعاقد مع إسلام حازم مدافع النجوم لمدة موسمين فى صفقة انتقال حر لتدعيم صفوف الفريق فى إطار خطة الإدارة نحو المنافسة على الصعود للدورى الممتاز العام المقبل.
حضر التوقيع طارق سعيد رئيس الترسانة وكريم شحاته مدير الكرة وهانى حسن وكيل أعمال اللاعب.
ويسعى الجهاز الفنى للترسانة لبناء فريق قوى قادر على المنافسة فى العام المقبل بالقسم الثانى، الذى سيشهد منافسة حامية بين أكثر من تسع فرق خاصة بعد تواجد الثلاثى الهابط الداخلية والنجوم وبتروجت فى نفس المجموعة وهو ما جعل البعض يؤكد أنها ستكون مجموعة الموت.
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