شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على برنامج إليخاندرو لتأهيل لاعبى الأهلى فى الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وضع إليخاندرو مخطط أحمال فريق لأهلى برنامجا بدنيا خاصا للاعبى الفريق المتواجدين حاليا فى معسكر الإسكندرية استعدادا لمواجهة المقاولون العرب التى تقام اليوم على استاد برج العرب ومواجهة الزمالك التى تقام يوم 28 أغسطس الجارى.

ويؤدى اللاعبون الذين لم تشملهم قائمة الفريق التى تخوض مباراة المقاولون تدريباتهم اليوم فى الإسكندرية لتجهيزهم لمواجهة الزمالك.

وكان مارتن لاسارتى المدير الفنى للفريق قد ضم 26 لاعبا لقائمة الفريق التى دخلت معسكرا مغلقا فى الإسكندرية أمس الثلاثاء استعداداً لمباراتى المقاولون فى الثامنة من مساء اليوم على ملعب برج العرب ثم مباراة الزمالك الأحد المقبل فى ختام بطولة الدورى.

ويحتاج الأهلى للفوز على المقاولون العرب اليوم من أجل حسم بطولة الدورى رسمياً لصالحه.