شكرا لقرائتكم خبر عن خالد جلال يطالب لاعبيه بنسيان الأهلى خلال مواجهة الإسماعيلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حذر خالد جلال المدير الفنى لفريق الزمالك لاعبيه من الانشغال بنتيجة مباراة الأهلى والمقاولون العرب، التى ستقام فى نفس توقيت مباراتهم أمام الإسماعيلى.

وتقام مباراة الزمالك والإسماعيلى فى الثامنة مساء اليوم، على استاد بترو سبورت، فيما يواجه الأهلى المقاولون العرب فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وشدد خالد جلال على لاعبيه بضرورة التركيز فقط فى مواجهة الدراويش، والسعى لتحقيق نتيجة إيجابية كبيرة، بغض النظر عن نتيجة مباراة المارد الأحمر وذئاب الجبل، قائلاً لهم "نعمل اللى علينا ونسيب الباقى على ربنا".

ويتصدر الأهلى جدول الدورى برصيد 74 نقطة، وحال فوزه على المقاولون وحصد الثلاث نقاط يتوج رسميًا بطلاً للدورى، فى الوقت الذى يحتل فيه حاليًا الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة، ويأمل فى تحقيق الفوز على الإسماعيلى مع تعثر المارد الأحمر أمام ذئاب الجبل أو التعادل على أقل تقدير لتصبح مباراة القمة التى ستقام يوم الأحد المقبل الفيصل فى حسم لقب الدورى.