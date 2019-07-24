شكرا لقرائتكم خبر عن الأندية تفاجئ اتحاد الكرة بطلب جديد بشأن لاعبى شمال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف مسئول باتحاد الكرة وجود حالة انقسام داخل الجبلاية، بسبب اعتبار لاعبى شمال أفريقيا الموسم المقبل كمحليين من عدمه فى الدورى المصرى.
وقال المصدر إن اتحاد الكرة ينوى اتخاذ قرار بهذا المضمون، لكن ترجع حالة الانقسام الى عدد اللاعبين، حيث يؤيد بعض الأندية اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليا، بينما يرغب البعض الآخر فى اعتبار لاعبين اثنين من الشمال الأفريقى محليين.
من المقرر أن يتم حسم هذا القرار خلال الساعات المقبلة وإرسال لائحة شئون اللاعبين الجديدة للأندية استعدادًا لفتح فترة القيد الصيفية فى 29 يوليو الجارى عقب انتهاء الدورى يوم 28 يوليو.
وشهد الدورى المصرى فى الفترة الأخيرة تواجد أكثر من لاعب من شمال أفريقيا على رأسهم على معلول ووليد أزارو فى الأهلى وخالد بوطيب وحميد أحداد الثنائى المغربى وفرجانى ساسى وحمدى النقاز من تونس فى صفوف الزمالك.
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