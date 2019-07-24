تعرف على قائمة التايكوندو ببطولة الحسن بالأردن

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يشارك منتخب التايكوندو للناشئين والناشئات فى منافسات بطولة الحسن التى تقام بالأردن فى الفترة من 26 حتى 29 يوليو الجارى. وغادرت البعثة أمس إلى الأردن استعدادا للمشاركة فى البطولة وضمت القائمة 20 لاعبا ولاعبة وهم زينب محمد ، فريدة أحمد ، وجنى وليد ، جنى أحمد ، حور محمد ، أسماء مشالى ، جنى طارق ، ليلى شريف ، هنا محمد ، حنين أحمد ، وعلى مستوى الشباب محمد أسامة ، أحمد خالد ، عبد الرحمن أحمد ، أحمد على ، خالد المهدي ، كريم وائل ، يوسف هيثم ، محمود عادل ، أحمد يحيي ، محمد حسن. تأتى المشاركة فى البطولة فى إطار الاستعداد للمشاركة فى بطولة العالم بأوزركستان أغسطس المقبل.

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