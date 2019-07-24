شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ناديا يطلبون عقد جمعية عمومية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة 52 طلبا رسميا من أندية الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة لتعديل اللائحة وطلب تحديد موعد فتح باب الانتخابات.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على وصول 56 طلبا رسميا من أندية الجمعية العمومية من أجل الموافقة على إقامة جمعية عمومية غير عادية.

من المقرر أن يرسل عدد من الاندية طلبات جديدة إلى اتحاد الكرة اليوم الأربعاء فى ظل حصول الجبلاية على إجازة أمس الثلاثاء بسبب ذكرى ثورة 23 يوليو.

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