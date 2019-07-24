اخبار الرياضه

52 ناديا يطلبون عقد جمعية عمومية لاتحاد الكرة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن 52 ناديا يطلبون عقد جمعية عمومية لاتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى اتحاد الكرة 52 طلبا رسميا من أندية الجمعية العمومية لعقد جمعية عمومية خلال الفترة المقبلة لتعديل اللائحة وطلب تحديد موعد فتح باب الانتخابات.

وتنص لائحة اتحاد الكرة على وصول 56 طلبا رسميا من أندية الجمعية العمومية من أجل الموافقة على إقامة جمعية عمومية غير عادية.

من المقرر أن يرسل عدد من الاندية طلبات جديدة إلى اتحاد الكرة اليوم الأربعاء فى ظل حصول الجبلاية على إجازة أمس الثلاثاء بسبب ذكرى ثورة 23 يوليو.

Advertisements

 

 

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر 52 ناديا يطلبون عقد جمعية عمومية لاتحاد الكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا