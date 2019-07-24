شكرا لقرائتكم خبر عن جدو لـ"صلاح وتريزيجيه": ننتظر منافسة شرسة على لقب هداف الدورى الإنجليزى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ محمد ناجى جدو مهاجم الجونة الحالى والأهلى السابق زميله محمود حسن تريزيجيه بالانضمام لصفوف أستون فيلا الإنجليزى. وشارك تريزيجيه فى 71 مباراة مع قاسم باشا بمختلف المسابقات التركية سجل خلالها 25 هدفاً وصنع 18 هدفاً. جدير بالذكر أن فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أيضاً أحمد المحمدى نجم منتخب مصر، صعد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى" فى نهائى دورة "البلاى أوف".

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