شكرا لقرائتكم خبر عن جابر يمنح لاعبى الإسماعيلى راحة 3 أيام عقب مواجهة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر محمود جابر المدير الفنى للإسماعيلى منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة ثلاثة أيام عقب مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم الأربعاء.

ومن المقرر أن يستأنف الإسماعيلى تدريباته الأحد المقبل استعداداً للموسم الجديد الذى سيشارك فيه الفريق الأصفر فى ثلاثة بطولات هى البطولة العربية والدورى وكأس مصر.

ويخوض فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، فريق الزمالك بقيادة خالد جلال مواجهة فى غاية الصعوبة أمام الإسماعيلى، على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتشبث الفارس الأبيض بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الزمالك بالتعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجاري، وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".