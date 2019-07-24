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3 حلول أمام خالد جلال لتعويض غياب أوباما أمام الإسماعيلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يغيب يوسف أوباما صانع ألعاب الزمالك عن فريقه فى مواجهة الإسماعيلى المقرر لها فى الثامنة مساء اليوم الأربعاء على استاد بترو سبورت، فى اللقاء المؤجل من الأسبوع السابع والعشرين من منافسات بطولة الدورى بسبب الإيقاف.

وكانت لجنة المسابقات قررت إيقاف يوسف أوباما ومحمد الجزار مدافع الجونة لمدة 3 مباريات مع تغريم كل منهما 5 آلاف جنيه بعد المشاجرة التى حدثت بينهما فى مباراة الزمالك والجونة التى جمعتهما الأحد الماضى على ملعب الفريق الساحلى، وانتهت بالتعادل 2/2.

وبغياب أوباما عن مواجهة الإسماعيلى يصبح أمام خالد جلال المدير الفنى للفارس الأبيض بعض الحلول لتعويض غياب اللاعب المؤثر فى صفوف الفريق، ومنها.. 

 

تحرير ساسى والدفع بمحمود عبد العزيز 

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قد يلجأ خالد جلال للدفع بالدولى التونسى فرجانى ساسى فى مركز صانع الألعاب وتحريره من الواجبات الدفاعية، مع الدفع بمحمود عبد العزيز زيزو بجوار طارق حامد فى منطقة الوسط.

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أحمد سيد زيزو فى والوسط وأحداد باك شمال 

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الطريقة الثانية لخالد جلال والتى قد يلجأ لها لتعويض غياب يوسف أوباما، أن يتم الدفع بأحمد سيد زيزو فى مركز صانع اللعب مع وجود إبراهيم حسن فى الجبهة اليمنى وحميد أحداد فى الجبهة اليسرى.

 

الاستعانة بمدبولى أو عنتر 

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من المتوقع أيضًا أن يستعين خالد جلال بأحمد مدبولى والدفع به من بداية المباراة أمام الإسماعيلى لتعويض أوباما، خاصة بعدما منحه فرصة المشاركة فى جزء من مواجهة الجونة الماضية، أو قد يستعين المدرب بمحمد عنتر الذى يجيد اللعب فى هذا المركز.

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