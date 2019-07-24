شاهد فى دقيقة.. تاريخ مواجهات الأهلى والمقاولون العرب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق النادى الأهلى لخوض المواجهة قبل الأخيرة فى مشوار حسم لقب الدورى الممتاز أمام المقاولون مساء اليوم الأربعاء، على ملعب استاد برج العرب، فى مواجهة لن تكون سهلة على المارد الأحمر . ويرصد ”الخليج 365” تاريخ مواجهات الأهلى والمقاولون فى الدورى قبل مواجهة برج العرب فى الفيديو التالى : المواجهات: 71 مواجهة عدد مرات فوز الأهلى: 49 مباراة عدد مرات فوز المقاولون العرب:7 مرات Advertisements التعادل: 15 مواجهة الأهداف التى سجلها الأهلى: 122 هدفا الأهداف التى سجلها المقاولون العرب: 40 هدفا هداف مواجهات الأهلى والمقاولون: أحمد بلال برصيد 7 أهداف

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