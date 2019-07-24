شكرا لقرائتكم خبر عن سعد سمير لـ"تريزيجيه": رفضت الإحباط والاستسلام وهتكسر الدنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هنأ سعد سمير مدافع النادى الأهلى زميله محمود حسن تريزيجيه بالانضمام لصفوف أستون فيلا الإنجليزى.

وكتب سعد سمير عبر تويتر: "مبروك يا أخويا خطوة مهمة كنت بتحلم وبتسعى ليها كل سنة ورافض دايما الاستسلام أو أى إحباط حواليك أنت اجتهدت وصبرت وربنا كرمه عظيم بالتوفيق فى اللى جاى وإن شاء الله تكسر الدنيا زى معودتنا".

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قدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة على مدار الموسمين الماضيين مع نادى قاسم باشا، حيث تم اختياره فى التشكيلة المثالية لموسم 2018 – 2019 من مسابقة الدورى من جانب الاتحاد التركى لكرة القدم.

وشارك تريزيجيه فى 71 مباراة مع قاسم باشا بمختلف المسابقات التركية سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 18 هدفاً.

جدير بالذكر أن فريق أستون فيلا، المحترف ضمن صفوفه أيضاً أحمد المحمدى نجم منتخب مصر، صعد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى" فى نهائى دورة "البلاى أوف".