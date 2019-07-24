شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة صربيا فى دور الـ16.. تعرف على مشوار الفراعنة فى مونديال إسبانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخوض منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس مباراة قوية أمام نظيره الصربى فى إطار لقاءات دور الـ16 بكأس العالم المقام فى إسبانيا فى تمام الثانية والربع ظهر اليوم الأربعاء. وتترقب الجماهير المصرية هذه المواجهة بشغف فى ظل حالة التألق التى ظهر عليها الفراعنة فى الدور الأول بتحقيق العلامة الكاملة بالفوز فى جميع اللقاءات حتى الآن. وحقق شباب الفراعنة نتائج مذهلة فى هذه البطولة قبل مواجهة صربيا وهى: - الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال 44 / 17 Advertisements - الفوز على نيجيريا فى ثانى لقاءاته بنتيجة 47 / 30 - الفوز على السويد 32 /22 - الفوز على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 - الفوز على فرنسا بنتيجة 37 / 32

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قبل مواجهة صربيا فى دور الـ16.. تعرف على مشوار الفراعنة فى مونديال إسبانيا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.