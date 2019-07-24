الأهلى يجهز وليد سليمان بالحقن المسكنة قبل مواجهة المقاولون

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعرض وليد سليمان صانع ألعاب الأهلى لنزلة برد شديدة خلال معسكر الأهلى المقام حاليا فى برج العرب، قبل مواجهة المقاولون العرب الليلة فى بطولة الدورى العام. ولم يستطع الحاوى التواجد أثناء تناول الفريق وجبة الإفطار صباح اليوم بسبب المرض، فى الوقت الذى يحاول الجهاز الطبى تجهيزه للمباراة المهمة بالحقن المسكنة والمضادات الحيوية. Advertisements ويلتقى فى الثامنة من مساء اليوم الأربعاء فريق الأهلى مع المقاولون العرب فى الجولة الثالثة والثلاثين من بطولة الدورى، وحال فوز الأهلى على المقاولون يتوج رسميًا ببطولة الدورى دون النظر لنتيجة مباراة القمة المقبلة أمام الزمالك المقرر لها الأحد المقبل.

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