شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء السيد لـ"تايم سبورت": أنتظر تطور أداء تريزيجيه على طريقة محمد صلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى ضياء السيد نجم الأهلى الأسبق أن انتقال محمود حسن تريزيجيه لاعب منتخب مصر لصفوف أستون فيلا الإنجليزى خطوة مهمة للغاية فى مشوار اللاعب المجتهد بحسب وصفه.

وقال ضياء السيد فى مداخلة هاتفية لقناة "تايم سبورت" "هذا هو الوقت المناسب لانتقال تريزيجيه للدورى الإنجليزى فهى خطوة مهمة فى مشواره يستحقها بعد أن أثبت أنه لاعب مجتهد وملتزم".

ويضيف ضياء السيد : " تريزيجيه أصبح يمتلك خبرات كبيرة وينقصه تطوير أداؤه مثلما فعل محمد صلاح خلال المشاركة فى أقوى دورى بالعالم وسوف يكتسب خبرات هائلة تضيف للمنتخب الوطنى قوة كبيرة".

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وتابع مدرب الفراعنة الأسبق "أتمنى أن تتاح الفرصة لتريزيجيه ليؤدى دور هجومى قوى بجانب دوره الدفاعى فى الملعب حتى لا يتعرض لما حدث لرمضان صبحى الذى شارك مع فرقة لا تملك مساحة هجومية كبيرة وتدافع باستمرار للبقاء فى الدورى الإنجليزى ما أثر على مسيرته فى الملاعب الإنجليزية".

وقدم محمود تريزيجيه مستويات رائعة على مدار الموسمين الماضيين مع نادى قاسم باشا، حيث تم اختياره فى التشكيلة المثالية لموسم 2018 – 2019 من مسابقة الدورى من جانب الاتحاد التركى لكرة القدم.

وشارك تريزيجيه فى 71 مباراة مع قاسم باشا بمختلف المسابقات التركية سجل خلالها 25 هدفاً، وصنع 18 هدفاً.

جدير بالذكر أن فريق أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه أيضاً أحمد المحمدى نجم منتخب مصر، صعد إلى النسخة المقبلة من مسابقة الدورى الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" بعد فوزه على ديربى كاونتى بهدفين مقابل هدف واحد، فى المباراة التى جمعتهما على ملعب "ويمبلى" فى نهائى دورة "البلاى أوف".