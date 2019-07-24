تعرف على منافس شباب اليد حال التأهل إلى دور الـ8

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يسعى منتخب شباب كرة اليد بقيادة مديره الفنى طارق محروس إلى تحقيق الفوز على نظيره الصربى فى المواجهة المرتقبة بينهما فى إطار دور الـ16 بكأس العالم المقام بإسبانيا والمقرر لها الثانية والربع ظهرا. وحال فوز منتخب شباب الفراعنة فى هذا اللقاء سيصطدم فى دور الثمانية مع الفائز من مواجهة النرويج والبرازيل غدا الخميس. شهد مشوار منتخب شباب اليد فى المونديال تحقيق الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزًا مستحقًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرًا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيحة 37 / 32.

جدول اليد

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