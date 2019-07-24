إحصائية.. صلاح ضمن أفضل 20 شخصية رياضية في العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:
دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزي، ضمن أفضل 20 شخصية رياضية في العالم لعام 2019.
وبحسب صحفية "ليفربول إيكو"، فإن صاحب الـ27 عامًا تواجد في المرتبة 12 من بين أفضل الشخصيات الرياضية في العالم.
وأضافت الصحيفة المقربة من نادي ليفربول، أن ليس من الغريب على تواجد صلاح في هذه القائمة خاصة أنه تصدر غلاف صحيفة "تايمز" الأمريكية بتواجده ضمن 100 شخصية مؤثرة في العالم.
وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى تواجد الثلاثي البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار دا سيلفا والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي في المراكز الثلاثة الأولى كأفضل الشخصيات الرياضية في العالم وفقًا لما جاء في تصنيف "Hopper HQ".
وتأتي تلك الإحصائية وفقًا لعدد متابعين اللاعب على مواقع التواصل الإجتماعي.
صلاح البالغ من العمر 27 عامًا أصبح من الركائز الأساسية داخل فريقه ليفربول منذ انتقاله من صفوف روما الإيطالي في صيف 2017 حيث احتل صدارة هدافي بريميرليج في آخر موسمين بجانب قيادة الريدز للتتويج بمسابقة دوري أبطال أوروبا على حساب توتنهام هوتسبير.
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