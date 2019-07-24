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إحصائية.. صلاح ضمن أفضل 20 شخصية رياضية في العالم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

دخل النجم المصري محمد صلاح لاعب الإنجليزي، ضمن أفضل 20 شخصية رياضية في العالم لعام 2019.

وبحسب صحفية "ليفربول إيكو"، فإن صاحب الـ27 عامًا تواجد في المرتبة 12 من بين أفضل الشخصيات في العالم.

وأضافت الصحيفة المقربة من نادي ليفربول، أن ليس من الغريب على تواجد صلاح في هذه القائمة خاصة أنه تصدر غلاف صحيفة "تايمز" الأمريكية بتواجده ضمن 100 شخصية مؤثرة في العالم.

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وأشارت الصحيفة الإنجليزية إلى تواجد الثلاثي البرتغالي والبرازيلي دا سيلفا والنجم الأرجنتيني ليونيل في المراكز الثلاثة الأولى كأفضل الشخصيات الرياضية في العالم وفقًا لما جاء في تصنيف "Hopper HQ".

وتأتي تلك الإحصائية وفقًا لعدد متابعين اللاعب على مواقع التواصل الإجتماعي.

صلاح البالغ من العمر 27 عامًا أصبح من الركائز الأساسية داخل فريقه ليفربول منذ انتقاله من صفوف روما الإيطالي في صيف 2017 حيث احتل صدارة هدافي بريميرليج في آخر موسمين بجانب قيادة الريدز للتتويج بمسابقة على حساب توتنهام هوتسبير.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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