بالمواعيد.. جدول مباريات تريزيجيه ضد صلاح والنني بالدوري الإنجليزي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

انضم محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر إلى صفوف أستون فيلا ليصبح رابع لاعب مصري في صفوف الدوري الإنجليزي في موسمه المقبل.

سبق تريزيجيه كل من محمد صلاح (ليفربول)، محمد النني (أرسنال) وأحمد المحمدي (أستون فيلا)، إلى جانب تواجد أحمد حجازي (وست بروميتش) وسام مرسي (ويجان أتليتك) في دوري البطولة الإنجليزية (شامبيونشيب).

في الثالث عشر من يونيو الماضي أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي جدول مواعيد مباريات الموسم الكروي 2019/2020، والتي ستشهد مواجهات بين تريزيجيه الوافد الجديد والثنائي المصري محمد صلاح ومحمد النني.

ومن المقرر أن يستهل أستون فيلا مباراته الأولى أمام توتنهام في العاشر من أغسطس المقبل وفيما يلي جدول مواجهات تريزيجيه ضد المصريين في الدوري الإنجليزي:

21 سبتمبر 2019

آرسنال (النني) ضد آستون فيلا (المحمدي وتريزيجيه) في الجولة السادسة على ملعب الإمارات.

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2 نوفمبر 2019

آستون فيلا (المحمدي وتريزيجيه) ضد ليفربول (محمد صلاح) في الجولة الحادية عشر على ملعب آستون فيلا

11 أبريل 2020

ليفربول (محمد صلاح) ضد آستون فيلا (المحمدي وتريزيجيه) في الجولة الـ33 على ملعب آنفليد.

9 مايو 2020

آستون فيلا (المحمدي وتريزيجيه) ضد آرسنال (النني) في الجولة السابعة والثلاثين على ملعب الأول.