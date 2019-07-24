كيف علقت صحف أوروبا على انتقال تريزيجيه إلى بريميرليج؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

أتم الدولي المصري محمود حسن "تريزيجيه" لاعب قاسم باشا التركي السابق انتقاله إلى صفوف أستون فيلا بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأعلن الموقع الرسمي للنادي الإنجليزي عن انضمام صاحب الـ24 عامًا إلى صفوف الفريق بدءًا من الموسم المقبل دون التطرق إلى تفاصيل مالية في العقد.

الصحف الأوروبية لم تغفل توقيع الجناح المصري المنضم مؤخرًا إلى الدوري الإنجليزي، فصحيفة ديلي ميل أبرزت الصفقة كما نقلت إشادة دين سميث مدرب الفريق الذي أكد ان تريزيجيه سيسبب الكثير من المشكلات لخصومه، لافتًا إلى أنه إنه لاعب من الطراز المميز الذي يلعب على الأجناب بشكل رائع.

وقالت ديلي ميل: "تريزيجيه البارع في كأس الأمم الأفريقية انتقل إلى صفوف أستون فيلا مقابل 8.75 مليون جنيه إسترليني".

من جانبها قالت ذا صن: "الانتقال التاسع.. اللاعب المصري بعد مستواه مع منتخب مصر في كأس الأمم الافريقية انتقل إلى صفوف أستون فيلا حيث سجل هدفًا وصنع آخر في أربع مباريات".

وقالت Team Talk: "أعلنت إدارة أستون فيلا التعاقد رسميًا مع تريزيجيه مقابل رسوم يعتقد أنها ستتجاوز 10 ملايين جنيه إسترليني".

هيئة الإذاعة البريطانية BBC تناولت خير الصفقة التاسعة لآستون فيلا لافتة إلى القيمة المالية للصفقة تصل إلى 8.75 مليون جنيه إسترليني على الرغم من عدم إعلان النادي الإنجليزي عن مدة العقد أو قيمته.

من جانبها أشارت صحيفة توتو ميركاتو إلى انتقال صاحب الـ24 عامًا إلى آستون فيلا، لافتة إلى سادبوريا خسر السباق حيث كان الجناح المصري ضمن قائمة اهتمامات النادي الإيطالي خلال الأسابيع القليلة الماضية.

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صحيفة فوتو ماك التركية تحدثت عن الصفقة مشيرة إلى أن الجناح المصري رحل عن قاسم باشا بعدما قضى في صفوف الفريق التركي موسمين أحدهما كان على سبيل الإعارة من اندرلخت البلجيكي.

على الجانب الآخر أظهرت جماهير فريق آستون فيلا ردود فعل إيجابية بالصفقة نرصدها خلال الآتي: