الرياضية المغربية تُعلن انتقال لاعب الزمالك للرجاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

أعلنت قناة الرياضية المغربية عن انتقال حميد أحداد لاعب نادي الزمالك إلى الرجاء المغربي على سبيل الإعارة.

وكان الزمالك قد تعاقد مع أحداد الصيف الماضي قادمًا من الدفاع الحسني الجديدي لكنه لم يحصل على فرصة كبيرة رفقة الأبيض.

ونشر حساب قناة الرياضية المغربية تغريدة على الحساب الرسمي على تويتر أعلنت فيه أن اللاعب انتقل إلى الرجاء على سبيل الإعارة.

وكان سعيد وهبي المتحدث الرسمي باسم الرجاء قد قال في تصريحات تلفزيونية أن ناديه في مفاوضات متقدمة مع الزمالك لضم اللاعب.