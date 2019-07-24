بايرن يفوز على ميلان بصعوبة

هز ليون جوريتسكا الشباك في نهاية الشوط الأول وصمد دفاع بايرن ميونخ قرب النهاية ليفوز 1-0 على ميلان في كأس الأبطال الدولية لكرة القدم الليلة الماضية.

وأرسل يوشوا كيميش تمريرة إلى جوريتسكا الذي سدد بهدوء في مرمى جيانلويجي دوناروما في الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، ليحقق بايرن انتصاره الثاني في البطولة الاستعراضية.

وأنقذ حارس بايرن، سفين أولرايش، كرة من وضع انفراد من باتريك كوتروني، وفشل الفريق الإيطالي في إدراك التعادل في كانساس سيتي.

وكانت المباراة الأولى للمدرب ماركو جيامباولو منذ توليه تدريب ميلان خلفاً لجينارو جاتوسو الذي رحل بنهاية الموسم الماضي.