قلق في ريال مدريد بسبب إصابة أسينسيو

أبدى المدرب الفرنسي لريال مدريد زين الدين زيدان، اليوم الأربعاء، قلقه إزاء إصابة الركبة التي تعرض لها الجناح ماركو أسينسيو خلال مباراة آرسنال الودية ضمن الكأس الدولية للأبطال.

وجاءت إصابة أسينسيو في المباراة التي انتهت بفوز الريال بركلات الترجيح 3-2 بعد التعادل بهدفين لمثلهما أمام “الغانرز”.

وصنع أسينسيو الهدف الأول لغاريث بيل قبل أن يتكفل بتسجيل هدف التعادل، ليقلب الريال الطاولة ويفوز باللقاء بركلات الترجيح.

وصرح المدرب في مؤتمر صحافي: “أسينسيو خرج في سيارة إسعاف.. نحن بالفعل قلقون.. هذه إصابة في الركبة، ذهب فوراً إلى المستشفى للخضوع لفحوصات”.

وأضاف زيدان: “تبدو إصابة خطيرة.. هذا أسوأ شيء في اليوم”.