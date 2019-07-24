“كونميبول” يوقف ميسي ويفرض عليه غرامة مالية

عوقب قائد منتخب الأرجنتين، ليونيل ميس، بالإيقاف مباراة واحدة وغُرم 1500 دولار بعد طرده في مواجهة تشيلي لتحديد صاحب المركز الثالث في كأس كوبا أمريكا لكرة القدم، وتوجيهه اتهامات “بالفساد” لمسؤولي اتحاد أمريكا الجنوبية (كونميبول).

وطُرد ميسي بعد شجار مع لاعب تشيلي، غاري ميديل، وبعد ذلك زعم أن البطولة يتم التلاعب فيها لصالح البرازيل، البلد المستضيف، التي فازت على الأرجنتين في مباراة مثيرة للجدل في الدور نصف النهائي قبل أن تحرز اللقب.

ووصف ميسي “كونميبول” بالفساد ولم يحضر مراسم حصول الأرجنتين على الميداليات البرونزية.

وقال “كونميبول” إن “تصريحات ميسي غير مقبولة، لكنه تراجع عن تطبيق عقوبة أكبر على صاحب جائزة أفضل لاعب في العالم خمس مرات”.

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وبذلك سيغيب ميسي عن أول مباراة للأرجنتين في التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وفي قرار آخر متعلق بالأرجنتين قرر “كونميبول” إبعاد رئيس الاتحاد الأرجنتيني، كلاوديو تابيا، من منصب ممثل الاتحاد في الاتحاد الدولي (فيفا).

وهاجم تابيا الكونميبول بقسوة خلال وبعد كوبا أمريكا.