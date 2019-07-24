موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي والقنوات الناقلة

يستضيف، نادي الزمالك نظيره الإسماعيلي في القمة 105 مساء اليوم الإربعاء، بملعب بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.
موعد مباراة الزمالك والإسماعيلي
تنطلق مباراة الزمالك والإسماعيلي في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،
فيما تكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
وتقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والإسماعيلي
تذاع مباراة الزمالك والإسماعيلي بشكل حصري عبر قناة النيل الرياضية وأون سبورت 2.
يخوض الزمالك مباراته الليلة أمام الإسماعيلى وهو فى وضع صعب بعد التعادل الأخير مع الجونة بهدفين وهو ما أضعف موقفه من المنافسة على اللقب بعد أن كانت هناك آمال كبيرة لدى الجماهير فى الفوز على الجونةثم الإسماعيلى لتكون مباراة القمة هى الحاسمة، إلا أن الصدمة كانت كبيرة عندما استهتر اللاعبون بالمنافس ومنحوه الفرصة لهز الشباك البيضاء.
يتواجد الدراويش فى المركز السابع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة.
أما الإسماعيلى تحت قيادة مديره الفنى محمود جابر فإنه يسعى هو الآخر لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره، ويعتمد الدراويش أمام الزمالك على سلاح الدفاع الجيد مع الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعة وخطورة المهاجم الناميبى بنسون شيلونجو.
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