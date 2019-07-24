محمد صفوت يخوض أول مبارياته في بطولة براغ التشيكية

يستهل اللاعب المصري محمد صفوت مبارياته في بطولة براغ التشيكية للتنس الأرضي، اليومالأربعاء.
ويواجه البطل المصري محمد صفوت معالإيطالي ريكاردو بوناديو، في الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة.
ويمكنكم مشاهدة المباراة في بث مباشر عبر الرابط التالي:
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Flivestream.com%2FATP%2Fevents%2F8759175%3Ffbclid%3DIwAR0Yk-AEHqNeo5w4XOCewXUAzc8idkbcCZtx6HSdlQR8KGauep0Jp9zoZik&h=AT2zzEwQXlT0e5QPAt50HvMX6N-70lpeY_1xDnE3JiaK3EKrXsI8D-_uIGyrVlfk75lFaQONDQMCb7UkeOZ8txFUs4CtQ8pL9eMUcP2EVbpsM88tFnaEead54h2RTrL7k-SRH4U2uLAEkQTBbLCrcA9qqKRgdWZx-HSKMMg7r71nQYj8emxwPSNACbw07RQR5sJmGOpnlKbRQE9GnBjGuSSrXclHLpvjr36Ojz14YisEHMwMoeP0Af-yYXwzlorUDlaVx7-csPO7O7fkCFA5LMfZyOPIhsI60hAmIdto83Dmryzc56Z77RXyFqZ0SNDPjkNBMQ8z0-IMvG73SfUEZnvBeYdnsySENGEy3M5iEsE8TEeqQnFTbA8TmDjPPvkcp7XFfjrspieftJf5KmqG-es5vfACcvdWdzIWAh0T1eUufiNRz3g5JqvuQ3S-AwhuRR1f-n8bpzVdm5R2FwjYlwvvq14bUUCdSOjMI_KpRsE8r1rzHyHAAKn5-phxnFGrpBc-DABRtHzorjfeHy4Cm57J21f-_CxlZvYssZfaq0kSK5zMFlbrm9QXSJF01uVHKyEsqQF5KUzKanil6gXXITde67pMYkBhL5cbOCar3tBNUAbxjgIZUKJfj_hA9TcBpqLMFOjTqJq79Q
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