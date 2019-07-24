موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب والقنوات الناقلة

يحل النادي الأهلي ضيفًا ثقيلًا على المقاولون العرب مساء اليوم الإربعاء، بملعب برج العرب ضمن منافسات الجولة الثالثة والثلاثين المؤجلة من بطولة الدوري الممتاز.
موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب
تنطلق مباراة الأهلي والمقاولون في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة،
فيما تكون في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية،
وتقام في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت أبو ظبي.
القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والمقاولون العرب
تذاع مباراة الأهلي والمقاولن العرببشكل حصري عبر قناة النيل الرياضية وأون سبورت.
ويدخل الأهلي المباراة بحثًا عن الفوز للتويج ببطولة الدوري مبكرًا قبل مواجهة الزمالك في المباراة الختامية، ويسعى الأحمر خلال المباراة لاستغلال هدية غريمه التقليدي صاحب القميص الأبيض ، والذى سقط في فخ التعادل يوم الأحد الماضي، أمام الجونة بنتيجة هدفين لكلًا منهما.
فى الوقت الذى يراهن المقاولونبقيادة مديره الفنى عماد النحاس على الأداء الجماعى الذى قدمه الفريق قبل توقف الدورى.. واستنكر النحاس وإدارة المقاولون ما تردد عن نغمة التفويت للأهلى بداعى أن النحاس أحد من ارتدوا القميص الأحمر وهو ما أكده محمد عادل فتحى المشرف على المقاولون، موضحاً أن ما يتردد فى هذا الصدد عيب أن يقال على فريق كبير بقيمة المقاولون.
ويحتل الأهلي صدارة الدوري برصيد 74 نقطة، وبفارق 5 نقاط أمام الزمالك صاحب المركز الثالث، في حين يحتل بيراميدز المركز الثاني مؤقتا برصيد 70 بعدما أنهى كل مبارياته.
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