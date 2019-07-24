انقسام في الجبلاية بسبب لاعبي شمال أفريقيا

كشف مصدر باتحاد الكرة، عن وجود حالة انقسام داخل الجبلاية، بسبب اعتبار لاعبي شمال أفريقيا الموسم المقبل.
قال المصدر، إن اتحاد الكرة ينوي اتخاذ قرار بهذا المضمون، لكن ترجع حالة الانقسام الى عدد اللاعبين،حيث يؤيد البعض اعتبار لاعب واحد من شمال أفريقيا محليًا، بينما يرغب البعض الآخر في اعتبار لاعبين اثنين من الشمال الأفريقي محليين.
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