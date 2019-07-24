اليوم.. شباب اليد يواجهون صربيا في ثُمن نهائي المونديال

يلتقي منتخب مصر لكرة اليد للشباب نظيره الصربي، اليوم الأربعاء، في تمام الثانية عصرًا، ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم لليد للشباب المقامة بإسبانيا.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي بعد أن حقق خمسة انتصارات متتالية بمرحلة المجموعات على منتخبات أستراليا ونيجيريا والسويد وكوريا الجنوبية وفرنسا، لينفرد بصدارة المجموعة الثانية برصيد عشر نقاط.

ومن جانبه، أعرب الدكتور محمود العدل عضو مجلس ادارة اتحاد كرة اليد، عن سعادته لتأهل المنتخب الوطنى لدور الستة عشر مشيرا الى أن هذا الإنجاز يرجع للتخطيط الجيد

من قبل الاتحاد إضافة الى الإعداد الجيد تحت قيادة المدرب الوطنى طارق محروس الذى حقق الفوز بالبطولة الأفريقية من قبل .

وفي سياق متصل، أشاد مصطفى شوقي عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة اليد ورئيس بعثة المنتخب في مونديال الشباب بإسبانيا، بالمستوى المتميز الذي قدمه لاعبو المنتخب طوال مباريات الدور الأول الذي اختتمه المنتخب بالفوز على فرنسا 37-32 ليتصدر المجموعة الثانية.

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وأشار شوقي إلى أن المنتخب ينظر لمباريات

البطولة خطوة خطوة، مؤكدا أن طموح المنتخب في البطولة يصل إلى أبعد الحدود.

وهنأ أحمد الأحمر قائد المنتخب الوطني للرجال ونادي الزمالك لكرة اليد لاعبي المنتخب الوطني للشباب بعد تأهلهم للدور الثاني من بطولة العالم بإسبانيا، مشيدا بالأداء القوي والنتائج التي تحققت.

وأشار إلى أن منتخب مصر أصبح أول فريق غير أوروبي يتصدر مجموعته في مونديال الشباب منذ عشر سنوات، وأول فريق أفريقي يقوم بذلك منذ 20 سنة، منذ أن تأهلت مصر للدور الثاني في مونديال قطر 1999.

في نفس السياق، أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحى بالأداء المشرف للمنتخب المصرى لشباب لكرة اليد وقال إن المنتخب شرف كرة اليد المصرية في البطولة.