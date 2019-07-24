الزمالك يواجه الإسماعيلى بشعار لسه الأمانى ممكنة

يخوض الزمالك مباراته الليلة أمام الإسماعيلى وهو فى وضع صعب بعد التعادل الأخير مع الجونة بهدفين وهو ما أضعف موقفه من المنافسة على اللقب بعد أن كانت هناك آمال كبيرة لدى الجماهير فى الفوز على الجونة ثم الإسماعيلى لتكون مباراة القمة هى الحاسمة، إلا أن الصدمة كانت كبيرة عندما استهتر اللاعبون بالمنافس ومنحوه الفرصة لهز الشباك البيضاء.

ورغم صعوبة موقف الزمالك الذى أصبح ينتظر تجديد أمله فى حال تعادل الأهلى اليوم مع المقاولون العرب، إلا أن خالد جلال المدير الفنى حرص على عقد جلسة مع اللاعبين شدد خلالها على ضرورة تحقيق الفوز تحسباً لأى مفاجآت قد تحدث، بالإضافة إلى أن الفوز بالثلاث نقاط سيمنح الفريق التأهل للمشاركة فى دورى أبطال أفريقيا، حيث سيصعد إلى المركز الثانى برصيد 72

نقطة متفوقاً على بيراميدز، كما حرص المدير الفنى على الحديث عن الأخطاء التى حدثت فى لقاء الجونة، خصوصاً فى خط الدفاع وكذلك إضاعة الفرص السهلة أمام مرمى المنافس والتى كانت سبباً رئيسياً فى ضياع الفوز من الفريق.

وكان الجهاز الفنى قد رفض منح لاعبيه راحة نظراً لضيق الوقت وأدى الفريق مرانه أمس بملعب النادى قبل الدخول فى معسكر مغلق.

ويتوقع أن يلعب الفريق بتشكيل مكون من عماد السيد لحراسة المرمى، محمود علاء ومحمد عبدالغنى وحازم إمام وعبدالله جمعة فى الدفاع وطارق حامد وفرجانى ساسى ومحمد إبراهيم فى الوسط وأمامهم أحمد سيد زيزو وأيمن حفنى وعمر السعيد فى الهجوم.

أما الإسماعيلى تحت قيادة مديره الفنى محمود جابر فإنه يسعى هو الآخر لتحقيق الفوز ومصالحة جماهيره.

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ويعتمد الدراويش أمام الزمالك على سلاح الدفاع الجيد مع الهجمات المرتدة، مستغلاً سرعة وخطورة المهاجم الناميبى بنسون شيلونجو.

ويغيب عن الفريق محمد صادق ومحمود متولى وعمر الوحش وشكرى نجيب للإصابة، وكريم بامبو المتغيب عن التدريبات، ومحمود عبدالعاطى دونجا المعار من الزمالك بسبب وجود بند فى عقده بعدم اللعب أمام فريقه، ونادر رمضان العائد حديثًا من الإصابة بسبب عدم جاهزيته.

ويرى الجهاز أن مباراة الزمالك لا تقل أهمية عن أى مباراة أخرى ولا يفرق معهم من بطل الدورى ولكن ما يهمهم هو الاستعداد بأفضل شكل للموسم الجديد.

ومن المتوقع أن يخوض الدراويش المباراة بتشكيل مكون من محمد فوزى فى حراسة المرمى، وأسامة إبراهيم وباهر المحمدى ومحمد مجدى وطارق طه فى الدفاع، وعبدالرحمن مجدى ومحمد بيومى وعماد حمدى ومحمد الضرف فى الوسط، وشيلونجو وحازم مرسى فى الهجوم.

يتواجد الدراويش فى المركز السابع برصيد 43 نقطة، بينما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 69 نقطة.