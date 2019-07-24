اليوم.. الأهلى يحشد القوة الضاربة لدك حصون المقاولون لحسم لقب الدوري

لا صوت يعلو فى النادى الأهلى فوق صوت اللقاء المرتقب الذى يجمع الفريق مساء اليوم الأربعاء على ملعب برج العرب بالإسكندرية، استعداداً لمواجهة المقاولون العرب فى الجولة قبل الأخيرة ببطولة الدورى الممتاز، خاصة بعد تعطل الزمالك بالتعادل الأخير مع الجونة.

ويعنى الفوز تتويج الأهلى باللقب وهو الأمر الذى جعل الجهاز الفنى بقيادة الأوروجويانى مارتن لاسارتى يبحث عن حصد النقاط الثلاث والتتويج باللقب للمرة 41 فى تاريخه بعد مسيرة متذبذبة صحح خلالها الفريق الأحمر مساره بتحقيق العديد من الانتصارات بشكل متتالٍ.

الأهلى استعد لاستئناف الدورى على مرحلتين الأولى فى غياب الدوليين وشهدت تدريبات على ملعبه مختار التتش ثم السفر لخوض معسكر فى إسبانيا استغلالاً لتوقف النشاط بسبب بطولة كأس الأمم الأفريقية وخاض هناك 3 مباريات ودية أمام سوكر سمارت وأوكام الإسبانيين وفاز بهما الأهلى وتعادل مع نيوبورت كاونتى الإنجليزى ولحق الرباعى الدولى محمد الشناوى حارس المرمى وأيمن أشرف ومروان محسن ووليد سليمان وأيضاً الأنجولى جيرالدو بالفريق فى

إسبانيا ولكنهم لم يخوضوا أى وديات بعد نهاية مشوار البطولة بالنسبة للمنتخب.

وشهدت المرحلة من الإعداد فى ملعب مختار التتش بخوض لقاء ودى ضد البلاستيك فاز به الفريق الأحمر، وحرص لاسارتى على عقد جلسات مع لاعبيه طالبهم بضرورة حسم الدورى والتركيز من أجل الفوز باللقب، وهو ما أكده المدرب الأوروجويانى فى تصريحاته قبل اللقاء أن المباراة ستكون صعبة ولكن الفريق يسعى لتحقيق الفوز ولن يتنازل عنه من أجل إسعاد الجماهير بالتتويج باللقب.

ويفتقد الأهلى خدمات العديد من لاعبيه للإصابة والإيقاف على رأسهم شريف إكرامى حارس المرمى وسعد سمير وكريم وليد نيدفيد ومحمد محمود للإصابة، وياسر إبراهيم للإيقاف، كما تحيط الشكوك بمشاركة رمضان صبحى أيضاً لشكواه من بعض الآلام.

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ومن المرجح أن يعتمد لاسارتى على تشكيلة تضم الحارس محمد الشناوى وأمامه الرباعى رامى ربيعة ومحمد

نجيب «أيمن أشرف» وأحمد فتحى والتونسى على معلول فى خط الدفاع وحمدى فتحى وعمرو السولية ووليد سليمان للوسط والأنجولى جيرالدو والمغربى وليد أزارو وحسين الشحات للهجوم.. ويملك لاسارتى عدة بدائل مميزة مثل صالح جمعة ومروان محسن وصلاح محسن وحسام عاشور.

فى الوقت الذى يراهن المقاولون بقيادة مديره الفنى عماد النحاس على الأداء الجماعى الذى قدمه الفريق قبل توقف الدورى.. واستنكر النحاس وإدارة المقاولون ما تردد عن نغمة التفويت للأهلى بداعى أن النحاس أحد من ارتدوا القميص الأحمر وهو ما أكده محمد عادل فتحى المشرف على المقاولون، موضحاً أن ما يتردد فى هذا الصدد عيب أن يقال على فريق كبير بقيمة المقاولون.

ويحتل المقاولون المركز الخامس برصيد 48 نقطة وحقق الفريق الفوز على الأهلى فى لقاء الدور الأول، ويعانى الفريق غيابات مؤثرة على رأسها أحمد على للانتقال إلى بيراميدز وأيضاً طاهر محمد طاهر صانع الألعاب الذى يعانى الإصابة.

ويعتمد المقاولون على تشكيلة تضم الحارس حسن شاهين وأمامه الرباعى محمد سمير والأوغندى فاروقا وأمير عابد وحسن الشامى للدفاع وإبراهيم صلاح ومحمد إبراهيم سوستة ومحمد مجلى للوسط والكولومبى لويس هينستروزا والتونسى سيف الدين الجزيرى ومحمد طلعت للهجوم مع وجود بعض البدائل مثل أحمد الشيمى وكريم مصطفى وعبدالوهاب إسماعيل.