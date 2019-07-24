رياضة | ماذا قالت الصحف العالمية عن انتقال تريزيجيه لأستون فيلا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت الصحف العالمية عن انتقال تريزيجيه لأستون فيلا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحبت جماهير فريق أستون فيلا الإنجليزي والصحف الإنجليزية بالتعاقد مع محمود حسن تريزيجيه لاعب قاسم باشا التركي.

وقالت صحيفة "ديلي ميل" إن دين سميث مدرب أستون فيلا أكد تريزيجيه سيسبب الكثير من المشكلات لخصومه بينما لفتت هيئة الإذاعة البريطانية BBC إلى أن الصفقة التاسعة للفريق تصل إلى 8.75 مليون جنيه إسترليني على الرغم من عدم إعلان النادي الإنجليزي عن مدة العقد أو قيمته.

وذكرت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية أن سامبدوريا خسر السباق حيث كان الجناح المصري ضمن قائمة اهتمامات النادي الإيطالي بينما رحبت الجماهير بالصفقة ووصفتها بالمفيدة.

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب آستون فيلا الجديد عن أنه حقق أحد أحلامه باللعب في الدوري الإنجليزي.

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وقال تريزيجيه للموقع الرسمي للنادي إنه سعيد بالتواجد في آستون فيلا مؤكدًا أنه حقق أحد أحلامه باللعب في الدوري الإنجليزي.

وأضاف تريزيجيه: "شعرت بسعادة كبيرة عندما حضرت إلى هنا.. أنا هنا من أجل مساعدة الفريق، سأبذل جهدي من أجل تسجيل الأهداف وصناعتها أيضًا على أمل تقديم موسم جيد."

وتابع تريزيجيه: "أحمد المحمدي هو قائد منتخبنا الوطني، ولعبنا سويًا لخمس سنوات، وهو لاعب مشهور في مصر وأتطلع للعب معه هنا في آستون فيلا ولقد حدثني عن النادي وعرفت منه الكثير، وقال لي سنساعد وتساعدنا".