رياضة | ماذا ينتظر تريزيجيه في أستون فيلا.. "رعب" كريستيانو هولندا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا ينتظر تريزيجيه في أستون فيلا.. "رعب" كريستيانو هولندا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انتقل محمود حسن تريزيجيه من فريق قاسم باشا التركي إلى فريق أستون فيلا في الدوري الإنجليزي لكن ماذا ينتظر تريزيجيه في فريقه الجديد

منافسة شرسة

يجيد محمود تريزيجيه في مركز الجناح الأيسر ولذلك سيجد منافسة شرسة من الهولندي ذو الأصول المغربية أنور الغازي والذي يطلق عليه "كريستيانو رونالدو هولندا"، وشارك صاحب الـ 24 عامًا، في 34 مباراة بالموسم الماضي وسجل خلالهم 6 أهداف، وصنع مثلهم

كما ينافس تريزيجيه الإيفواري جوناثان كودجا الذي لعب 19 مباراة في مركز الجناح الأيسر وسجل 3 أهداف وصنع هدفين وهناك الإنجليزي أندري جرين، صاحب الـ 20 عامًا، العائد من الإعارة من صفوف فريق بورتسموث وشارك في 21 مباراة بمختلف المسابقات، سجل هدفا وصنع مثله.

ويقف خلف كودجا والغازي الإسباني خوسيه إجناسيو الشهير بـ"يوتا"، صاحب الـ 28 عامًا، والمنتقل حديثًا لفريق أستون فيلا قادمًا من برمنجهام سيتي إلى جانب جاك جيريليش أحد أهم نجوم الفريق وشارك جاك جريليش في 35 مباراة مع أستون فيلا خلال الموسم سجل من خلالها ستة أهداف وصنع 8 أهداف حاسمة وهو من أهم النجم الذين يعتمد عليهم الفريق الإنجليزي.

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أول مباراة أمام توتنهام

يصطدم أستون فيلا بتوتنهام في الساعة السادسة والنصف من مساء يوم 10 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإنجليزي

كتيبة من النجوم ومزاملة المحمدي

يقود تدريب فريق أستون فيلا دين سميث ويمتلك مجموعة لاعبين مميزين مثل أحمد المحمدي ومارك بان آلان هاتون وأكسيل تاونزيبي وكريستوفر سامبا ونيل تايلور وألبيرت أدوماه وجلين ويلان وجاك جيريليش وروبير سنودجراس وكودجا وتامي أبراهاما وأجبونلاهبور