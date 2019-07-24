رياضة | أول ظهور لـ"تريزيجيه" بقميص أستون فيلا (فيديو)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أول ظهور لـ"تريزيجيه" بقميص أستون فيلا (فيديو) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشف محمود حسن تريزيجيه لاعب آستون فيلا الجديد عن أنه حقق أحد أحلامه باللعب في الدوري الإنجليزي.

وقال تريزيجيه للموقع الرسمي للنادي إنه سعيد بالتواجد في آستون فيلا مؤكدًا أنه حقق أحد أحلامه باللعب في الدوري الإنجليزي.

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وأضاف تريزيجيه: "شعرت بسعادة كبيرة عندما حضرت إلى هنا.. أنا هنا من أجل مساعدة الفريق، سأبذل جهدي من أجل تسجيل الأهداف وصناعتها أيضًا على أمل تقديم موسم جيد."

وتابع تريزيجيه: " أحمد المحمدي هو قائد منتخبنا الوطني، ولعبنا سويًا لخمس سنوات، وهو لاعب مشهور في مصر وأتطلع للعب معه هنا في آستون فيلا ولقد حدثني عن النادي وعرفت منه الكثير، وقال لي سنساعد وتساعدنا".



