رياضة | عاجل.. أستون فيلا يعلن ضم تريزيجيه رسميا (صورة)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. أستون فيلا يعلن ضم تريزيجيه رسميا (صورة) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي أستون فيلا الإنجليزي تعاقده مع الجناح المصري محمود حسن تريزيجيه لاعب فريق قاسم باشا التركي، وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية حالياً.

وكتب الموقع الرسمي لنادي أستون فيلا إن التعاقد قد تم بين الطرفين، ويتبقى فقط استلام بطاقة اللاعب الدولية من فريقه السابق، من أجل خوض المباريات مع الفريق.

ورفض الفريق الإنجليزي إعلان قيمة صفقة محمود حسن تريزيجيه في الوقت الحالي.

يذكر أن فريق أستون فيلا قد نجح في الصعود إلى البريميير ليج في الموسم المقبل.