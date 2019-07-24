رياضة | مدرب أستون فيلا يتحدث عن تريزيجيه ويلخص قدراته في 3 نقاط فقط

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أستون فيلا يتحدث عن تريزيجيه ويلخص قدراته في 3 نقاط فقط والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أبدى دين سميث المدير الفني لنادي أستون فيلا سعادته بضم محمود حسن تريزيجيه من فريق قاسم باشا التركي.

وأوضح مدرب أستون فيلا في تصريحات للموقع الرسمي لناديه أن تريزيجيه سيسبب الكثير من المشاكل للخصوم في الدوري الإنجليزي قائلًا: "متشوقون للعمل مع تريزيجيه فلقدت شاهدته أكثر من مرة.. إنه لاعب من الطراز الذي يلعب على الأجناب بشكل رائع".

Advertisements

وأضاف مدرب أستون فيلا: "لقد كنا نبحث عن هذا الطراز من اللاعبين مثل تريزيجيه إنه يسبب الكثير من المشاكل للخصوم خاصة في الثلث الأخير من الملعب ودائمًا ما يسجل أهداف".