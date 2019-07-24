رياضة | تبخر أحلام حسام حسن والبدري وشحاتة في تدريب المنتخب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تبخر أحلام حسام حسن والبدري وشحاتة في تدريب المنتخب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر اتحاد الكرة على تعيين مدرب أجنبي لتدريب منتخب مصر خلفًا للمكسيكي خافيير أجيري الذي تمت إقالته بعد وداع أمم إفريقيا 2019. وقوبلت ترشيحات الثلاثي حسن شحاتة وحسام البدري وحسام حسن بالرفض في الجبلاية لذلك يدرس ثروت سويلم المدير التنفذي للاتحاد تكوين لجنة فنية من خبراء الكرة لدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين لتولي المنصب. Advertisements ويقعمنتخب مصر في المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون مع منتخبات توجو وكينيا وجزر القمر.

Advertisements