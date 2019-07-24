نيمار دا سيلفا يتورط في مشاجرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تورط النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، لاعب وسط مهاجم فريق باريس سان ديرمان الفرنسي، في مشاجرة داخل غرف خلع ملابس الفريق.

صحيفة “سبورت” الرياضية الإسبانية - المقربة من نادي برشلونة - ذكرت تفاصيل المشاجرة، التي أوصلت نيمار إلى نقطة “اللاعودة” في النادي الباريسي، مشيرة إلى أن نيمار تورط في مشاجرة مع مواطنه والمدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، بسبب تصريحات نيمار المتكررة عن حنينه بالعودة إلى برشلونة.

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ليوناردو قال صراحة لنيمار خلال تلك المشاجرة أمام زملائه في باريس سان جيرمان: لن يحترمك أحد داخل النادي بعد الآن، ولن تكون لك أي معاملة خاصة بالنجوم، وسيتم تطبيق القواعد على الجميع على حد سواء، وستطبق عليك أقصى غرامة ممكنة لتأخرك عن التدريبات.

الصحيفة أضافت: إن العلاقة بين نيمار وليوناردو، تدهورت للغاية خلال الفترة الأخيرة، ما جعله يتخذ قرارا بالرحيل.. لا توجد مصالحة ممكنة بين نيمار وليوناردو، فالعلاقة وصلت إلى طريق مسدود، وهو ما جعل مدير نادي باريس سان جيرمان يفتح له باب الخروج والعودة إلى برشلونة.

المدير الرياضي لباريس سان جيرمان، ليوناردو، قال: إن نيمار يمكنه الرحيل من الفريق الفرنسي باريس سان جرمان في حالة واحدة وهي تقدم إحدى الفرق بعرض لشرائه، لكن لا يوجد عروض من أجله ومجرد محادثات “سطحية” مع ناديه السابق برشلونة.