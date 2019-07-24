شكرا لقرائتكم خبر عن «تريزيجيه» يكشف دور «المحمدي» في انتقاله إلى أستون فيلا (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

كشف النجم المصري محمود حسن تريزيجيه، المنتقل حديثًا إلى أستون فيلا الإنجليزي، من قاسم باشا التركي، عن الدور الذي لعبه قائد المنتخب المصري، أحمد المحمدي، في إقناعه بالذهاب إلى الفيلانز.

وقال «تريزيجيه»: «(المحمدي) صديق جيد لي، فهو مثل أخي، وهو قائدي في المنتخب الوطني، ودائمًا ما يتحدث معي عن أستون فيلا، وأنه نادٍ رائع، وإذا أتيت فستكون سعيدًا، وسنساعدك وأنت أيضًا ستساعدنا».

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وأضاف: «هو أيضًا ساعدني، سألت أسئلة كثيرة لأعلم كيف الدوري وكيف النادي، وهو شخص جيد، وقائدي في المنتخب الوطني، ولعبت معه لـ5 سنوات في المنتخب الوطني».

وكان أستون فيلا قد أعلن، صباح اليوم الأربعاء، التعاقد رسميًا مع «تريزيجيه»، قادمًا من قاسم باشا التركي.