شكرا لقرائتكم الأهلي يتأهب لحسم الدوري ...ورئيس الزمالك يشكك بالنحاس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

محمد عثمان - الرياض - القاهرة – محمد فتحي | منذ 5 ساعات في 24 يوليو 2019 - اخر تحديث في 24 يوليو 2019 / 11:20

تشهد مسابقة الدوري المصري لكرة القدم اليوم الأربعاء مباراتين مصيرتين قد تحسم نتجيتهما الفائز باللقب، إذ يلتقي حامل اللقب الأهلي مع المقاولون العرب على ملعب "برج العرب" بالإسكندرية في لقاء مؤجل من المرحلة الـ31 ، فيما يصطدم الزمالك بالإسماعيلي على ملعب "بتروسبورت" في لقاء مؤجل من المرحلة الـ 34.



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ويتصدر حامل اللقب المسابقة برصيد 74 نقطة، فيما فقد الفريق " الأبيض" نقطتين ثمينتين بتعادله المخيب مع الجونة في مباراته الأخيرة ليرفع رصيده إلى 69 نقطة . ويسعى الأهلي إلى الفوز والحفاظ على اللقب من دون الانتظار لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم الأحد القادم في ختام المسابقة .

يغيب عن صفوف الأهلي المدافعين محمد محمود ومحمود وحيد للإصابة ، فيما يعول المدير الفني للفريق الأوروغوياني مارتن لاسارتي على محمد الشناوي في حراسة المرمى ، وعلى معلول و أيمن أشرف ورامي ربيعة وأحمد فتحي ، وحسام عاشور وعمرو السوليه ووليد سليمان و صالح جمعة وأغايي في الوسط ، ووليد أزارو في الهجوم.

واستبق رئيس الزمالك مرتضى منصور مباراة الأهلي والمقاولون باتهام المدير الفني للأخير عماد النحاس بنيته بالتساهل في مباراة اليوم لمنح اللقب لناديه السابق، إذ ارتدى النحاس القميص الأحمر ضمن الجيل الذهبي الذي كان يضم أبوتريكة وبركات وعماد متعب وغيرهم ، وقدم المقاولون العرب موسما جيدا ، ويحتل المركز الخامس برصيد 48 نقطة .

بدوره ، تمسك المدير الفني للزمالك خالد جلال بالأمل في التتويج باللقب ، متوقعا تعثر الأهلي أمام المقاولون ، وشدد خلال التدريبات على اللاعبين بالابتعاد عن التوتر والذي ظهر بشكل لافت أمام الجونة ، وكلف المدافع محمود علاء ولاعبي الوسط طارق حامد وفرجاني ساسي بمهام خاصة، ويغيب عن المارد الأبيض صانع الألعاب يوسف أوباما لطرده في المباراة الأخيرة أمام الجونة .