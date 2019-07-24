شكرا لقرائتكم منتخب شباب كرة اليد يتوجه ظهر اليوم إلى ملعب مباراة صربيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه منتخب شباب كرة اليد فى كأس العالم بأسبانيا إلى صالة أس ترافيرساس فى تمام الثانية عشر و النصف ظهرا إستعدادا لمواجهة صربيا فى دور الـ 16 ضمن منافسات كأس العالم بحسب ما أعلنه مصطفى شوقى عضو مجلس إدارة إتحاد كرة اليد و رئيس بعثة منتخب الشباب فى كأس العالم بأسبانيا . Advertisements ويواجه منتخب مصر نظيره الصربى فى تمام الثانية و الربع ظهر اليوم الاربعاء . وحقق منتخب شباب اليد فى المونديال الفوز على أستراليا فى افتتاح مشواره بالمونديال الثلاثاء 44 / 17، قبل أن يهزم نيجيريا فى ثان لقاءاته الأربعاء بنتيجة 47 / 30، إلا أنه حصل على راحة سلبية من المباريات الخميس قبل أن يهزم السويد 32 /22، ويحقق فوزًا مستحقًا على كوريا الجنوبية بنتيجة 38 / 36 السبت، وأخيرًا يحقق مفاجأة الفوز على فرنسا بنتيحة 37 / 32.

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