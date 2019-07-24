شكرا لقرائتكم الإسماعيلى راحة 3 أيام بعد قمة الزمالك... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقر محمود جابر المدير الفنى للنادى الاسماعيلى على منح لاعبيه راحة من التدريبات لمدة 3 أيام عقب مواجهة الزمالك المقرر لها الثامنة مساء اليوم الاربعاء

ويستأنف الاسماعيلى تدريباته الأحد المقبل استعداداً للموسم الجديد الذى سيشارك فيه الفريق الأًصفر فى 3 بطولات هى البطولة العربية والدوري وكأس مصر .

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ويلتقى الاسماعيلي نظيره الزمالك فى الثامنة مساء اليوم، الأربعاء، خلال مواجهة فى غاية الصعوبة أمام الإسماعيلى، على استاد بترو سبورت، ضمن مؤجلات الجولة 27 من عمر مسابقة الدورى الممتاز، حيث يتشبث الفارس الأبيض بالأمل الأخير نحو تحقيق لقب الدورى لهذا الموسم بالفوز على الدراويش، وتعثر الأهلى أمام المقاولون فى المباراة التى ستقام فى نفس التوقيت على ملعب برج العرب، خاصة بعدما تأزم موقف الزمالك بالتعادل المخيب أمام الجونة بنتيجة 2/2 فى المباراة التى جمعتهما الأحد الماضى على استاد الفريق الساحلى

ويحتل الإسماعيلى المركز السابع برصيد 43 نقطة بعدما لعب 33 مباراة فاز فى 10 وتعادل فى 13 وخسر 10 مباريات وسجل لاعبوه 29 هدفًا وتلقت شباكهم 33، وما زال لديه مباراة مؤجلة مع الزمالك والمقرر لها 24 يوليو الجاري، وهبط النجوم والداخلية وبتروجت رسميًا إلى الدرجة الثانية، بينما انحصر الصراع على لقب الدورى بين الأهلى "المتصدر" والزمالك "الثالث".