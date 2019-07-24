ترشيح حسام غالي لمنصب جديد في جهاز منتخب مصر

يستعد مسؤولو الاتحاد المصري لكرة القدم لعرض منصب مدير منتخب مصر الأول على حسام غالي، مدير الكرة الحالي لنادي الجونة، ضمن التشكيل الجديد للجهاز الفني للفراعنة بعد رحيل جهاز المكسيكي خافيير أجيري،وذلك وفقًا لما ذكرته بوابة"أخبار اليوم".

ورحل الجهاز الفني السابق لمنتخب مصر بقيادة أجيري بعد الخروج من دور الستة عشر لبطولة أمم إفريقيا 2019 على يد منتخب جنوب إفريقيا بالهزيمة بهدف نظيف.

وبحسب مصدر داخل اتحاد الكرة، فإن الآراء توافقت على عرض منصب مدير منتخب مصر على حسام غالي، وانتظار رده قبل إعلان تشكيل الجهاز الفني الجديد.

ويسعى الاتحاد المصري لكرة القدم، للتعاقد مع مدير فني أجنبي خلفًا لأجيري بعد رفض ترشيحات المصريين (اضغط هنا).

Advertisements

ويدرس ثروت سويلم، المدير التنفيذي لاتحاد الكرة، تكوين لجنة فنية من خبراء كرة القدم المصرية لدراسة السير الذاتية للمدربين الأجانب المرشحين لتولي المنصب خلال الأيام القليلة المُقبلة.

ووقع منتخب مصر في المجموعة السابعة بتصفيات أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون وتضم إلى جواره منتخبات توجو وكينيا وجزر القمر.